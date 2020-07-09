Надя Дорофеева сообщила о последнем концерте "Время и Стекло"
18:49, 09 июля 2020Кино и музыка
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Певица опубликовала фото в ретро-стиле.
Группа даст последний концерт / фото УНІАН
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографию в ретро-стиле.
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На своей страничке в социальной сети девушка заявила, что завтра состоится последний концерт группы "Время и Стекло".
"Стильные, просто нереально", "Будет пушка", "Рыдать уже готова. Уже всю аптечку перерыла, но валерьянка и корвалол есть", - написали подписчики.
Как сообщал УНИАН, Дорофеева похвасталась шикарным подарком от мужа.
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