Проект, созданный по мотивам успешной украинской кинофраншизы "Скажене весілля".

FILM.UA Group, медиагруппа 1+1 media и Киевстар ТВ работают над созданием оригинального сериала "Скажені сусіди".

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Сериал "Скажені сусіди" будет состоять из 24 эпизодов продолжительностью по 25 минут каждый. По-прежнему в киновселенной "Скажене весілля", зрителей ждут уже знакомые персонажи и новые герои франшизы. История Василия Середюка и его семьи будет посвящена "мирному времени": не в экстремальных условиях бесконечных свадеб, а обычной повседневной жизни. Однако, вряд ли эту жизнь можно назвать спокойной: "Всех людей создал Бог, и только соседей - дьявол!", - красноречивый слоган проекта говорит сам за себя и обещает, что будет весело. Возможно, и не самому Середюку и его многочисленным родственникам и знакомым, но зрителям - точно.

Как отмечают авторы проекта, в заинтересованности зрителей будущим сериалом нет сомнений, ведь кинотрилогию, что стала его основой, можно с полным правом назвать самым успешным украинским кинопроектом последних лет.

Так, кассовые сборы трех частей "Скаженого весілля" в целом составили более 124 млн грн ($ 4660000) и почти 1,4 млн проданных билетов. В прошлом году "Скажене весілля 2" стало единственным отечественным фильмом, который попал в ТОП-5 поисковых запросов украинцев в Google. ТВ, кинопрокатные и диджитал-права на показ фильмов франшизы проданы в десятки стран мира, включая Канаду, США, Польшу, страні Европы и Латинской Америки. А в Украине "Скажене весілля" стало самой рейтинговой лентой всех фильмов, показанных на ТВ с 2009 года на всех украинских каналах.

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Автор: Диана Могилевич