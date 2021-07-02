По сюжету, из-за действий Ван Хельсинга с Дракулой и монстрами начинают происходить странные вещи.

В сети появился новый трейлер четвертой части анимационной комедийной франшизы про приключения Дракулы и его приятелей - "Монстры на каникулах 4: Трансформания" (англ. Hotel Transylvania: Transformania - "Отель Трансильвания: Трансформания").

Sony Pictures Animation опубликовала видео на своем YouTube-канале.

Выход этого американского мультфильма был намечен на 6 августа 2021 года, однако из-за пандемии COVID-19 премьеру отложили до 1 октября.

По сюжету четвертой части, из-за действий Ван Хельсинга с Дракулой и монстрами начинают происходить странные вещи. Героям предстоит выяснить, как вернуть жизнь в привычное русло.

Режиссером проекта выступил Дерек Драймон, известный по мультсериалам "Губка Боб Квадратные Штаны", "Новая жизнь Рокко", "Лагерь Лазло", "Котопес" и "Время приключений".

В озвучивании принимали участие Брайан Халл, Энди Сэмберг, Селена Гомес, Брэд Абрелл, Дэвид Спейд, Стив Бушеми, Киган-Майкл Кей, Молли Шеннон, Фрэн Дрешер, Мел Брукс и Кэтрин Хан.

Адам Сэндлер, озвучивавший ранее Дракулу, не стал возвращаться к роли.

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Автор: Катерина Комолова