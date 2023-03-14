В украинский прокат фильм об охоте на серийного убийцу выйдет 11 мая 2023 года.

Вышел трейлер психологического детективного триллера "Мизантроп"(Misanthrope) с Шейлин Вудли и Бен Мендельсон в главных ролях.

В центре сюжета фильма окажется талантливая, но проблемная полицейская Элеонор Фалько, которую ФБР завербовало в команду опытного агента Ламарка для поиска серийного убийцы, уже оставившего за собой десятки жертв, которых ничего не связывает.

Главные роли в фильме исполнили Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", "Виноваты звезды", "Сноуден", "Мавританец", сериал "Большая маленькая ложь") и Бен Мендельсон ("Темный рыцарь возвращается", "Первому игроку приготовиться", "Темные времена", "Место под соснами", "Капитан Марвел"). Также одну из ролей в фильме исполнил Джован Адепо ("Оверлорд", "Вавилон", сериал "Противостояние").

Триллер "Мизантроп" стал англоязычным дебютом аргентинского режиссера Дамиана Сифрона, лауреата BAFTA и номинанта на "Оскар" за фильм "Дикие истории".

Как сообщает пресс-служба Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 11 мая 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: