"Миссия невыполнима 7": стало известно, когда возобновят съемки

Седьмая часть франшизы с Томом Крузом должна была выйти 23 июля 2021 года.

Съемки фильма Кристофера МакКуорри "Миссия невыполнима 7", которые приостановили из-за коронавируса, планируют возобновить в сентябре этого года.

Читайте такжеОт создателей "Офиса": опубликован трейлер сериала "Космические силы" со Стивом КарелломКак пишет Deadline, об этом сообщил ассистент постановщика Томми Гормли. По его словам, завершение съемок запланировано на май 2021 года.

«Мы надеемся снова начать съемки в сентябре, посетить все страны, которые хотели, снять большой фрагмент в Великобритании. Наша цель – начать в сентябре и закончить к апрелю-маю. Мы убеждены, что сможем это сделать», – подчеркнул Гормли.

Как известно, седьмая часть франшизы с Томом Крузом должна была выйти 23 июля 2021 года, а в итоге премьера сместилась на четыре месяца позже – 19 ноября 2021 года.

Ранее УНИАН писал, что съемки фильма «Миссия невыполнима 7» в Венеции перенесли из-за коронавируса.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram