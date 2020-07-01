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Звезда эротического фильма "365 дней" Микеле Морроне вернется в сиквеле

12:03, 01 июля 2020
Кино и музыка
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Фильм продолжится / Скриншот YouTube

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На данный момент фильм лидирует в чартах Netflix в разных странах мира, передает Popcornnews.

"Мы собираемся снять вторую часть. До сих пор неизвестно, когда мы сможем это сделать, из-за проблемы с коронавирусом, но мы наверняка это сделаем", - сказал актер.

Также актер отметил, что секс в фильме не настоящий. Это просто хорошая актерская игра.

"Это кажется реальным, потому что мы хорошие актеры. Но это была актерская игра. Мне многие пишут: "Боже мой, это все по-настоящему". Но поверьте, такое просто невозможно", - сказал Морроне.

Как сообщал УНИАН, Голливуд приобрел права на украинский триллер Let it Snow.

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