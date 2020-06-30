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Голливуд приобрел права на украинский триллер Let it Snow

18:50, 30 июня 2020
Кино и музыка
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Голливуд купил права на фильм / wikipedia.org

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Фильм создан в копродукции Украины с США и Испанией, передает пресс-служба Solar Media Entertainment.

В главных ролях сыграют такие знаменитые актеры как Иванна Сахно, Алекс Хафнер, Тинатин Далакишвили.

Согласно сюжету фильма, зимой в горах за сноубордисткой гонится черный снегоход с наездником, чье лицо не видно. Он разыграет настоящую кровавую сцену, чтобы уничтожить главную героиню.

Как сообщал УНИАН, Марго Робби станет главной героиней "Пиратов Карибского моря".

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