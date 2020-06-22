Мерил Стрип - 71: лучшие фильмы с обладательницей "Оскара"

Актрисе исполнился 71 год.

Американской актрисе Мерил Стрип 22 июня исполнился 71 год. Стоит отметить, что Мерил - это звезда мирового масштаба, она обладает тремя "Оскарами".

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Актриса получила три "Оскара" за роли в таких фильмах как "Крамер против Крамера", "Выбор Софи", "Железная леди". А вот свою первую роль она сыграла еще в далеком 1977 году в мелодраме "Джулия".

Стрип неоднократно была номинирована на девять "Золотых глобусов" и 31 номинация на "Золотой глобус", две премии BAFTA, "Эмми", награда Каннского и Берлинского кинофестивалей, а также звезда на Аллее славы Голливуда. Все это говорит лишь о том, что Мерил очень талантливая актриса и достойна самых высоких наград.

"Крамер против Крамера"

"Выбор Софи"

"Железная леди"

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