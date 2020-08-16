Меган Маркл может вернуться в кино: сколько ей заплатят

Герцогиня Сассекская переехала с принцем Гарри в США.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может вернуться к съемкам в кино. Кинобоссы считают, что за такое появление на больших экранах она может получить 50 миллионов долларов.

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Режиссеры сейчас активно предлагают герцогине работу в кино, передает The Mirror.

Голливудский режиссер Пол Фейг заявил, что Меган Маркл - хорошая актриса. По его словам, он ее фанат.

Директор шоу InterTalent и председатель правления компаний Roar Global и Cole kitchenn Джонатан Шалит отметил, что Маркл - это феномен. Она обладает такой притягательной силой, что все хотят на нее посмотреть.

"Какую бы роль она ни исполняла, все захотят ее увидеть. Речь идет о гонораре в размере 50 миллионов долларов. Люди будут очарованы ее выступлением с самого начала. Если она вернется в "Форс-мажоры", это будет самый большой сериал в мире", - отметил он.

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Автор: Диана Могилевич