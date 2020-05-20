Режиссер "Трансформеров" Майкл Бэй снимет фильм о пандемии

Создатели применят инновационные методы съемки, которые позволят безопасно работать во время карантина.

Режиссер Майкл Бэй ("Трансформеры") и экс-руководитель производства Paramount Invisible Narratives Адам Гудман выступят продюсерами триллера на тему пандемии.

Как сообщает Deadline, фильм под названием Songbird станет первым, созданным в Лос-Анджелесе с момента начала карантина - город до сих пор находится на локдауне. Съемки планируют начать в течение ближайших пяти недель.

Режиссером выступит Адам Мейсон, написавший сценарий с Саймоном Бойесом.

Читайте такжеНовый ведьмак появится в новом сезоне одноименного сериала

Сообщается, что создатели применят некие инновационные методы съемки, которые позволят безопасно работать во время карантина. Они якобы уже представили схему работы Гильдии киноактеров и получили ее одобрение. Пока что создатели фильма дистанционно проводят кастинг и инструктаж актеров.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что действие будет происходить в недалеком будущем, когда власти вновь вводят карантин, причем куда более жесткий, мотивируя это тем, что вирус мутировал. Ожидается, что лента будет напоминать "Паранормальное явление" и "Монстро".

Стоимость создания неизвестна, но предполагается, что производственный бюджет окажется весьма скромным. Дата релиза пока не определена.