Премьеры фильмов "Матрица 4", "Годзилла против Конга" и "Чудо-женщина: 1984" перенесли

Студия Universal перенесла фантастический фильм BIOS с Томом Хэнксом.

Студия Warner Bros. в святи с пандемией коронавируса перенесла релизы нескольких своих фильмов.

Читайте такжеКристиан Бэйл может озвучить Наполеона в экранизации "Скотного двора" - СМИКак пишет Variety, в частности, боевик Кристофера Нолана «Довод» (в украинском прокате «Тенет») выйдет в прокат на две недели позже, чем было объявлено ранее, – 31 июля.

Также студия перенесла выход фильмов «Чудо-женщина: 1984» (на 2 октября 2020 года); «Годзилла против Конга» (на 21 мая 2021 года); «Том и Джерри» (на 5 марта 2021 года); «Матрица 4» (на апрель 2022).

Также сообщается, что студия Universal перенесла фантастический фильм BIOS с Томом Хэнксом на 16 апреля 2021 года вместо октября 2020.

Ранее УНИАН писал, что во втором сезоне сериала «Ведьмак» откажутся от разных временных линий.

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