MARUV представила ролик к новой песне I Want You (видео)

Композиция была записана совместно с музыкантом Boosin.

Певица MARUV (Анна Корсун) представила лирическое видео к новой песне I Want You.

Ролик опубликован на YouTube-канале певицы.

Читайте такжеMARUV под своим альтер-эго выпустила вульгарную песню (18+)Композиция была записана совместно с музыкантом Boosin. Именно он написал для эпатажной артистки песню Siren Song, с которой она должна была представить Украину на Евровидении-2019.

Мнения поклонников MARUV разделились. «Очень крутая песня», «Наконец-то Марувушка – богиня разврата вернулась покорять чарты!», «Я премьеру песни ждал больше, чем своей смерти», «После Шлакоблочины одной песней не реабилитируешься», «Легкий летний трек, но нет узнаваемой мелодии или музыкальных фраз. Просто клубная дискотечка», «Жду, когда твое имя будет в одном топе, а может и выше, с Мадонной и Гагой», - написали пользователи в комментариях.

Ранее УНИАН писал, что премьера сингла состоялась в пятницу, 5 июня.

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