цей матеріал доступний українською

MARUV представила ролик к новой песне I Want You (видео)

19:54, 06 июня 2020
Кино и музыка
122 0
MARUV и Boosin / фото instagram.com/maruvofficial

Ролик опубликован на YouTube-канале певицы.

Читайте такжеMARUV под своим альтер-эго выпустила вульгарную песню (18+)Композиция была записана совместно с музыкантом Boosin. Именно он написал для эпатажной артистки песню Siren Song, с которой она должна была представить Украину на Евровидении-2019.

Мнения поклонников MARUV разделились. «Очень крутая песня», «Наконец-то Марувушка – богиня разврата вернулась покорять чарты!», «Я премьеру песни ждал больше, чем своей смерти», «После Шлакоблочины одной песней не реабилитируешься», «Легкий летний трек, но нет узнаваемой мелодии или музыкальных фраз. Просто клубная дискотечка», «Жду, когда твое имя будет в одном топе, а может и выше, с Мадонной и Гагой», - написали пользователи в комментариях.

Ранее УНИАН писал, что премьера сингла состоялась в пятницу, 5 июня.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #MARUV