"На уровне Drunk Groove": MARUV взорвала сеть новой песней (видео)

Трек сопроводили снимком MARUV и Boosin, для которого они позировали в черной блестящей одежде.

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) презентовала англоязычный трек I Want You.

Трек доступен на YouTube-канале певицы.

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Он написан вместе с музыкантом Boosin, который также выступил соавтором самой популярной на данный момент песни Анны - Drunk Groove. Он же написал музыку для новой песни.

Трек сопроводили снимком MARUV и Boosin, для которого они позировали в черной блестящей одежде. На фото Boosin, в темных очках и кепке, обнимает MARUV.

Фанаты остались в восторге от новой совместной композиции артистов.

"Бомба! На уровне с Siren Song & Drunk Groove", "И всё же я не зря ждал полтора года возвращения MARUV в родной стиль!", - похвалили работу поклонники.

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