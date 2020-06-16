цей матеріал доступний українською

"I want you": MARUV показала тизер на новый провокационный клип

10:08, 16 июня 2020
Кино и музыка
242 0
MARUV записала новый трек / фото instagram.com/maruvofficial

Стоит отметить, что новый сингл певица записала совместно с Boosin. Михаил Бусин является музыкантом, аранжировщиком, диджеем, саундпродюсером. Именно с ним MARUV записала Siren Song, которая должна была представить Украину на Евровидении-2019.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV показала попу в БДСМ-костюме.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter