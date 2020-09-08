Второй сезон начнут показывать с 30 октября.

В сети появились первые кадры со съемок второго сезона "Мандалорца".

На снимках запечатлены уже знакомые персонажи, в том числе и малыш Йода. При этом создатели обещают, что также будут и другие персонажи, которых в первом сезоне не было.

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Автор: УНИАН