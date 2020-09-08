Сериал скоро выйдет / ew.com

На снимках запечатлены уже знакомые персонажи, в том числе и малыш Йода. При этом создатели обещают, что также будут и другие персонажи, которых в первом сезоне не было.

Сериал скоро выйдет / ew.com
Сериал скоро выйдет / ew.com

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН