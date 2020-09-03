Съемки второго сезона "Мандалорца" закончились в марте, как раз до начала пандемии коронавируса и массового прекращения производства фильмов.

Студия Disney объявила дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн".

Читайте такжеЗвезда "Терминатора" снимется во втором сезоне "Мандалорца" Как сообщается на официальной странице шоу в Twitter, новые эпизоды выйдут на сервисе Disney + 30 октября этого года.

"Этот день настал. Новые серии начнут выходить 30 октября", - говорится в твите.

Съемки второго сезона "Мандалорца" закончились в марте, как раз до начала пандемии коронавируса и массового прекращения производства фильмов. Действие развернется между окончанием Войны клонов и Падением Империи, сообщает 112.ua .

Режиссерами второго сезона официально выступят Роберт Родригес ( "От заката до рассвета") и Пейтон Рид ( "Человек-муравей").

Боба Фетт появится во втором сезоне сериала "Мандалорец". Также стало известно, что в новом сезоне сыграет Розарио Доусон ( "Город грехов") - она сыграет Асока Тано. Кроме того, Майкл Бин ( "Терминатор", "Чужой") вошел в актерский состав второго сезона.

В центре сюжета первого сезона оказывается мандалорец Дин Джарин (Педро Паскаль). Это одинокий охотник за головами, который путешествует по далекой галактике в поисках тех, кого просят найти за вознаграждение. Однажды его целью становится маленькое зеленое существо Дитя, которое обладает Силой. В результате Дин начинает защищать малыша Йода от других охотников.

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Автор: УНИАН