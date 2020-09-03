Студия Disney объявила дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн".
Читайте такжеЗвезда "Терминатора" снимется во втором сезоне "Мандалорца" Как сообщается на официальной странице шоу в Twitter, новые эпизоды выйдут на сервисе Disney + 30 октября этого года.
"Этот день настал. Новые серии начнут выходить 30 октября", - говорится в твите.
Съемки второго сезона "Мандалорца" закончились в марте, как раз до начала пандемии коронавируса и массового прекращения производства фильмов. Действие развернется между окончанием Войны клонов и Падением Империи, сообщает 112.ua .
Режиссерами второго сезона официально выступят Роберт Родригес ( "От заката до рассвета") и Пейтон Рид ( "Человек-муравей").
Боба Фетт появится во втором сезоне сериала "Мандалорец". Также стало известно, что в новом сезоне сыграет Розарио Доусон ( "Город грехов") - она сыграет Асока Тано. Кроме того, Майкл Бин ( "Терминатор", "Чужой") вошел в актерский состав второго сезона.
В центре сюжета первого сезона оказывается мандалорец Дин Джарин (Педро Паскаль). Это одинокий охотник за головами, который путешествует по далекой галактике в поисках тех, кого просят найти за вознаграждение. Однажды его целью становится маленькое зеленое существо Дитя, которое обладает Силой. В результате Дин начинает защищать малыша Йода от других охотников.
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