Эти ленты подарят вам веру в чудо.

Обычно на Новый год весь мир смотрит комедию "Один дома". Однако не стоит думать, что это единственный фильм с привкусом новогоднего времени и праздничного настроения.

УНИАН рассказывает, какие рождественские фильмы стоит посмотреть в этот раз.

Новогодние фильмы - 5 лучших лент

Готовы поспорить, что праздничный стол вы подготовите еще задолго до боя курантов, а это значит, что еще, как минимум, несколько часов вам придется маяться и думать, чем занять свободное время. На помощь придут фильмы, которые подарят вам хорошее настроение.

"Эльф"

Если вы хотите посмотреть рождественские фильмы для всей семьи, то рекомендуем начать именно с "Эльфа". Это история о мальчике из детдома, который случайно залез в мешок Санта-Клауса, а тот его не заметил и забрал на Северный полюс. Там маленький Бадди знакомится с эльфом, который и становится для него самым близким. Однако, в момент взросления Бадди решает найти своего настоящего отца. Вот только отцу все равно на сына, поэтому Бадди сближается только с младшим братом, мачехой и красивой девушкой. Вместе они решают дарить детям чудо.

"Полярный экспресс"

"Полярный экспресс" - еще один вариант в списке "Лучшие фильмы". Этот добрый фильм расскажет о мальчике Стивене, который не верит в Санта-Клауса. Он очень увлекается энциклопедиями, и в одной из них прочитал, что погода на Северном полюсе не годится для того, чтобы создавать подарки для всех детей на планете. Но однажды возле его дома останавливается "Полярный экспресс", который унесет Стивена навстречу приключениям. Поверит ли он в Санта-Клауса - смотрите.

"Рождественские приключения Бетховена"

Вам не придется долго искать фильмы на вечер, потому что вы сто процентов захотите пересмотреть "Рождественские приключения Бетховена". В центре сюжета самый умный пес Бетховен, который спасает эльфа Генри после досадной ошибки. Последний случайно сел в сани Санта-Клауса и улетел на Большую Землю. К тому же он потерял мешок с подарками. Он совсем не понимает, что делать. Но судьба дает ему шанс все исправить, посылая ему Бетховена.

"Отпуск по обмену"

Если вы хотите пересмотреть рождественские фильмы про любовь, то ваш выбор однозначно должен остановиться на "Отпуске по обмену" с Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джудом Лоу и Джэк Блэком в главных ролях. В центре сюжета две молодые и красивые женщины. Аманда Вудс живет Калифорнии. У нее все прекрасно - хорошая работа, большой дом и любимый человек. Но однажды ее жизнь рушится, после того как она узнает об измене. На другом континенте живет Айрис Симпкинс. Она работает журналистом и по уши влюблена в коллегу, который решил жениться на другой. В момент отчаяния обеих девушек судьба сводит их. Это навсегда изменит их жизнь.

"Дневник Бриджит Джонс"

Фильмы-комедии идеально подходят для новогоднего вечера. Поэтому предлагаем вам посмотреть ленту "Дневник Бриджит Джонс", которая расскажет о 32-летней незамужней девушке с кучей комплексов. Рождество она, как всегда, будет праздновать дома у мамы. Однако, женщина не собирается мириться с тем, что ее дочь рискует навсегда остаться без пары, поэтому знакомит ее с Марком Дарси. Но случилось не так, как хотелось. У парочки сразу же возникает антипатия. Поэтому Бриджит, чтобы найти достойного мужчину, решается на кардинальные перемены.

Мы уверены, что посмотрев американские рождественские фильмы, у вас точно появится хоть немного праздничного настроения и вы на какой-то момент сможете забыть обо всех ужасах, которые происходят в нашей стране.

Пусть этот Новый год станет для вас началом нового и прекрасного, а лучшие рождественские фильмы помогут вам поверить в чудо.

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