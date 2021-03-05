В пятницу, 5 марта, состоялась премьера клипа.

Опальная украинская певица Светлана Лобода, переехавшая в Россию, презентовала новый клип на песню "Родной". Читайте такжеДерзкая Надя Дорофеева выпустила новую песню (аудио)

Главные роли в новой видеоработе достались российским актерам Анне Чиповской и Юрию Борисову.

Клип получился настоящим драматическим мини-фильмом, в нем подымается тема неверности в парах - любовного треугольника.

Интересно, что в клипе на песню "Родной" Лобода предстала в непривычно сдержанном образе - белой рубашке и кожаных штанах.

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Автор: Ольга Робейко