Кадр из клипа на песню "Родной"
Опальная украинская певица Светлана Лобода, переехавшая в Россию, презентовала новый клип на песню "Родной". Читайте такжеДерзкая Надя Дорофеева выпустила новую песню (аудио)
Главные роли в новой видеоработе достались российским актерам Анне Чиповской и Юрию Борисову.
Клип получился настоящим драматическим мини-фильмом, в нем подымается тема неверности в парах - любовного треугольника.
Интересно, что в клипе на песню "Родной" Лобода предстала в непривычно сдержанном образе - белой рубашке и кожаных штанах.
Кадр из клипа на песню "Родной"
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