Новая песня от Loboda наверняка станет саундтреком зимних праздничных дней.

Сегодня состоялась премьера новой песни от певицы LOBODA (она же Светлана Лобода) - "ЗанесLO".

Под этот новогодний сингл хочется танцевать, наряжать ёлку, покупать подарки, проводить время с любимым человеком и наслаждаться снежными зимними днями.

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"Мне кажется важно, чтоб музыка попадала в момент. Была созвучна ощущениям слушателя. Уже не первый раз, работая в студии над одним треком, мне попадается совершенно другой и я кардинально меняю все свои планы. Так случилось и с новой песней "ЗанёсLO". Ведь чем ближе Новый год, тем сильнее нас охватывает настроение праздника и чудес. Этот трек с первых аккордов просто пленил меня, и я поймала себя на мысли, что если он постоянно звучит в моей голове, то я просто не могу не поделиться им с вами!", - рассказала Светлана Лобода.

Песня "ЗанесLO", которая соединила в себе нежную женскую лирику, мощный бас, противостояние силы и слабости, имеет все шансы стать настоящим суперхитом и саундтреком зимних праздничных дней.

Отмечается, что это уже четвертая премьера песни от LOBODA за последние пять месяцев.

"Этому году присуща сумасшедшая скорость и я решила соответствовать ей. Последнее время, взяла себе за правило жить внутренними ощущениями и импульсами. Мне не страшно резко поменять всё и поддаться приходящему чувству. Поэтому мы стали чаще делать премьеры, в которых отражается настроение того или иного момента", - сказала Лобода.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода выпустила новый трек Vogue, который исполнила сразу на двух языках - русском и украинском. Также в этой композиции "суперзвезда" зазвучала абсолютно по-новому.

Позже певица презентовала клип на песню Americano. Этот сингл, возможно, является самой импульсивной и эмоциональной работой певицы за последнее время.

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Автор: Александр Топчий