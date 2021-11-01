Americano, возможно, самая импульсивная и эмоциональная работа певицы за последнее время.

Ровно месяц назад, LOBODA (она же Светлана Лобода) презентовала сингл Americano", который на сегодняшний день прослушали более 7 млн человек, а сама история выпуска трека очень в традициях Лободы.

Читайте такжеСветлана Лобода выпустила новую песню Americano (аудио)Как рассказывает сама певица, всего за пару недель ею было принято решение сменить композицию: "К выходу был уже готов другой трек, но как это часто бывает, ко мне вдруг приходит Americano и я понимаю, что планы меняются. И это именно та песня, которую я хочу выпускать именно сейчас".

Сегодня певица объявила о премьере видеоработы, режиссером которой выступил Инди Хаит.

"Мне нравится ЧБ, я люблю пленку. Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество как неизбежность. Все мы - заложники этой силы, с каждым из нас все это было. Мне захотелось рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт сердца", - говорит певица.

Americano, возможно, самая импульсивная и эмоциональная работа певицы за последнее время. Ведь, как сообщает артистка, подготовка длилась не более недели, а за два дня до съемок LOBODA нашла главного героя видео работы, который смог передать глазами атмосферу осени как метафору уходящих чувств.

Ранее Лобода выпустила новый трек Vogue, который исполнила сразу на двух языках - русском и украинском. Также в этой композиции "суперзвезда" зазвучала абсолютно по-новому.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова