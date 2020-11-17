На режиссера Леонида Садовского напали неподалеку от дома, когда он вышел в аптеку за лекарством.

В понедельник, 16 ноября, в больнице скончался избитый неизвестными вечером 14 ноября харьковский режиссер, заведующий кафедрой мастерства актера Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, заслуженный деятель искусств Украины Леонид Садовский. Ему был 71 год.

Об этом сообщает местное издание Харьков Times со ссылкой на коллег покойного.

Читайте такжеУмер создатель мультфильмов о НезнайкеКак рассказали коллеги режиссера, на Садовского напали неподалеку от дома, на Салтовке, поздним вечером, когда он вышел в аптеку за лекарством. Примечательно, что нападавшие не взяли у избитого режиссера ничего, хотя при нем была достаточно большая сумма денег.

Садовского уважали коллеги и любили студенты, отмечается в материале.

«Это не просто преподаватель. Это человек, который воспитывает детей, как своих», - написала на его странице в Facebook одна из студенток, когда режиссер был еще жив и студенты собирали деньги на его лечение.

В пресс-службе Нацполиции области рассказали, что на Садовского напали на пустыре. Нападавшие нанесли погибшему тяжелые травмы тупым предметом. Он самостоятельно смог дойти до дома, где его жена вызвала скорую помощь. Врачи провели сложную операцию, но, к сожалению, режиссер скончался.

В полиции открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 УК (умышленные тяжкие телесные повреждения). Виновным грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция занимается их розыском.

Леонид Садовский - заслуженный деятель искусств Украины, доцент, заведующий кафедрой мастерства актёра ХНУИ им. И. П. Котляревского, педагог, режиссёр.

Занимал руководящие должности в разные годы в различных культурных учреждениях. 30 лет работал на кафедрах мастерства актёра и режиссуры ХНУИ. В 1993—1995 — главный режиссёр Харьковского театра для детей и юношества. Последние 12 лет заведовал кафедрой мастерства актёра драматического театра и кино. Заслуженный деятель искусств Украины.

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Автор: УНИАН