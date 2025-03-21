Эти картины точно не дадут вам заскучать и будут держать в напряжении до конца.

Детективный жанр - один из самых распространенных среди киноманов. Он сочетает в себе интересный сюжет, интригу, расследование, часто звездные актерские составы и неожиданную концовку. Эти картины держат в напряжении с первой и до последней минуты, а каждый новый сезон раскрывает больше деталей о главных героях, от которых просмотр становится еще более увлекательным.

УНИАН подготовил подборку детективных сериалов, от которых буквально невозможно оторваться после просмотра уже первой серии. Они "затягивают" своим сюжетом и станут отличным дополнением уже в этот вечер.

"Острые козырьки" (6 сезонов)

Известный криминальный сериал о семье цыганского происхождения Шелби, лидером которого является один из братьев Томас в исполнении Киллиана Мерфи. События разворачиваются после Первой мировой войны в британском городе Бирмингем в 1920-х.

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После войны братья ведут борьбу за власть и хотят построить свою преступную империю. Они занимались азартным бизнесом, ограблениями и были узнаваемыми по зашитым в козырьках лезвиям. На своем пути они совершают немало убийств, чтобы победить конкурентов и стать влиятельными.

"Мейр из Исттауна" (1 сезон)

Сериал рассказывает о детективе Мейр Шиан (Кейт Уинслет), которая работает в небольшом городке Исттаун, штат Пенсильвания. Она начинает расследование убийства молодой матери-одиночки Эрин Макмэнамин, чье тело было найдено в местном водоеме. Также уже в течение года Мейр не удается найти другую пропавшую девушку, что подрывает ее авторитет среди местных жителей.

Параллельно с профессиональными вызовами, Мейр пытается справиться с личными проблемами. В частности, разводом, самоубийством сына и борьбой за опеку над внуком.

Презумпция невиновности (1 сезон)

Это захватывающий триллер, основанный на одноименном романе Скотта Туроу. В центре сюжета - Расти Сабич (Джейк Джилленхол). Он - главный заместитель прокурора округа Кук, штат Иллинойс, который наслаждается спокойными выходными со своей семьей. Внезапно его жизнь превращается в кошмар.

Он узнает, что его коллегу и любовницу, Кэролин Полхемус, находят жестоко убитой в собственном доме. Расти поручают возглавить расследование этого преступления. Ситуация осложняется, когда подозревать в убийстве начинают самого Расти.

Все совпадения неслучайны (1 сезон)

Главная героиня, Кэтрин Рейвенскрофт, известная журналистка, однажды находит в своем новом доме книгу "Идеальный незнакомец". Она понимает, что эта книга подробно описывает события из ее собственного прошлого, которые она пыталась забыть. Эта тайна, кроме нее, была известна лишь одному человеку, и этот человек мертв.

Поиски автора книги приводят Кэтрин к Стивену Бригстоку, пенсионеру, который обвиняет ее в смерти своего сына Джонатана. Прошлое начинает преследовать Кэтрин. Она вынуждена вернуться к событиям ужасного прошлого, что ставит под угрозу ее жизнь.

Напомним, ранее УНИАН писал о лучших детективных фильмах всех времен. В подборке вы найдете культовые ленты, которые получили много наград и стали любимыми среди киноманов. Речь идет, в частности, об "Острове проклятых", "Семь" и других.

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