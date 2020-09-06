Amazon отменил съемки мини-сериала "Кортес" из-за коронавируса.

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Главную роль в сериале должен был сыграть Хавьер Бардем, передает The Hollywood Reporter.

Создатели проекта рассказали, что из-за коронавируса они не могут проводить полноценные съемки.

"По причине производственных помех, вызванных пандемией COVID-19, Amazon Studios и Amblin Partners не в состоянии продолжать работу над нашим сериалом "Кортес". В нынешних обстоятельствах у нас, к сожалению, нет возможности приступить к производству в ближайшем будущем и обеспечить тот размах, которого заслуживает этот сериал", - сказано в официальном заявлении.