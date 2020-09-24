Премьеры перенесли из-за коронавируса.

Disney перенес большинство кинопремьер из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Screenrant.

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В 2020 году выйдут только такие фильмы как "Смерть на Ниле" и "Пустой человек". Также выйдет мультфильм "Душа".

Новый график выхода фильмов Disney:

"Чёрная вдова" - 7 мая 2021 года;

"Вечные" - 5 ноября 2021 года;

"Шан-Чи: Легенда десяти колец" - 9 июля 2021;

"Смерть на Ниле" - 17 декабря 2020 года;

"Вестсайдская История" - 10 декабря 2021 года;

"Глубокие воды" -13 августа 2021 года.

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Автор: УНИАН