Сегодня она празднует свой день рождения.

5 октября известная актриса Кейт Уинслет празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 49 лет.

УНИАН вспоминает лучшие роли знаменитости в кино.

Кейт родилась в семье актеров. Поэтому уже с 11 лет начала интересоваться творчеством и осваивать актерское мастерство. Через год она дебютировала в рекламе, а затем сыграла эпизодическую роль в телесериале "Темное время года".

В 1994 году Уинслет сыграла роль Джульетт Гальм в триллере "Небесные создания". Тогда ее выбрали среди 175-ти других претенденток. Далее была работа над лентой "Разум и чувства", за которую Кейт получила свою первую награду - премию БАФТА и номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана".

Но наибольший успех принесла актрисе главная роль в легендарном фильме режиссера Джеймса Камерона "Титаник". Эта кинолента стала самой кассовой в истории, а Уинслет получила номинацию на "Оскар".

К слову, также у актрисы есть пять "Золотых глобусов", три награды БАФТА, две "Эмми" и "Грэмми".

"Джуд"

"Титаник"

"Вечное сияние чистого разума"

"Отпуск по обмену"

"Чтец"

Напомним, ранее звезда "Титаника" впервые заявила о своей позиции относительно войны в Украине.

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