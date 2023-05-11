В украинский прокат фильм от продюсера Сета Рогена выйдет 6 июля 2023 года.

Вышел локализованный украинский трейлер безумной комедии "Веселая поездка" (Joy Ride), главные роли в которой исполнили звезда сериала "Эмили в Париже" Эшли Парк и номинантка на "Оскар" за "Все везде и сразу" Стефани Сюй.

Фильм рассказывает о четырех подругах, которые отправляются в незабываемое путешествие. Когда деловая поездка Обри (Эшли Парк) в Пекин превратилась в катастрофу, девушка обратилась за помощью к своим подругам: харизматичной и немного странной художнице Лоло (Шерри Кола), яркой звезде "мыльных опер" Кэт (Стефани Сюй) и кузине по прозвищу Мертвый глаз (Сабрина Ву), помешанной на K-Pop. Их эпический опыт дружбы, познания и... дикого разврата неожиданно откроет им правду о любви и самих себе.

Продюсером этой голливудской комедии выступил известный сценарист и актер Сет Роген. Популярность и любовь зрителей ему принесли комикс "Зеленый шершень", а также комедии "Соседи. На тропе войны", "Ночь перед похмельем", "Суперперцы" и другие.

Режиссером и сценаристкой фильма выступила Адель Лим: ее хорошо знают как сценаристку известного фильма "Безумно богатые азиатки" и анимационного блокбастера "Рая и последний Дракон". Также она приложилась к сценариям популярных проектов "Ксена: принцесса-воин", "Династия" и других.

Премьера фильма состоялась в марте 2023 года на фестивале SXSW, где он получил положительные отзывы. Так, сейчас на Rotten Tomatoes у него 100% одобрения от критиков, а на Metacritic – 81 балл, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

В украинский прокат фильм выйдет 6 июля 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: