К каждой композиции EP "Личное" певица предоставила комментарий с ключами и разгадками той или иной песни.

9 апреля вышел новый мини-альбом украинской певицы Jerry Heil под названием #Личное. Это шесть треков, объединенных лирической тематикой об очень интимном.

Читайте такжеТина Кароль в новом клипе слилась в поцелуе с "хорошим парнем" (фото, видео)Стилистически «звучание» альбома осталось фирменным - трендовая поп-музыка, основанная на хуках и интересных аранжувальницьких находках. Однако в этом релизе Яна отходит от формулы «comedy pop» и экспериментирует с интимной лирикой в ​​стиле «melodramatic popular song», основанной на истории из собственного опыта.

К каждой композиции EP "Личное" певица предоставила комментарий с ключами и разгадками той или иной песни:

1. #ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ

Отношения - это действительно испытание и маленькая жизнь? Любовь действительно живет три года?

Я лично не знаю - никогда не встречалась ни с кем дольше нескольких месяцев. А вот двое из моей песни, опьяненные чувств, на максимальной скорости летели как раз три года. Говорят, третий год сложный. По крайней мере именно так произошло в персонажей трека # ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ.

2. # НЕ_ОРИ_МАМ

Мама меня воспитала так, чтобы я даже не смотрела на женатых. У нее свои истории и травмы, поэтому я всю жизнь боялась быть привлекательной, чтобы не соблазнить женатого. И я таки соблазнила его. В песне # НЕ_ОРИ_МАМ

3. # ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС.

Я никогда в жизни не влюблялась. А мне 25, на минуточку. Летом это несколько изменилось, я что-то подобное почувствовала. Но мне казалось. Потому ОВЕРДРУЖБА и НЕДОСЕКС - это ни то, ни другое: надо определяться или прощаться с кукухой.

4. #LULLABY (# КОЛЫБЕЛЬНАЯ)

Когда у тебя в голове есть идеал партнера, так трудно не примерить его на каждого, кто может подойти на эту роль. Это отсеивает ненужные отношения, но ты рискуешь одеть в эту иллюзию того, кто более или менее на нее похож. И ты знаешь, что произойдет дальше.

5. # голой

Когда он раздевает тебя глазами - круто!

Идеально, когда он сумел раздеть тебя от комплексов, детских и взрослых страхов, ревности, социальных масок. Он знает тебя чистой, настоящей, голой. НЕ обнажив душу, не знаешь, кто действительно любит ее без одежды.

6. # ЛИЧНОЕ

Местами пророческая песня, написанная несколько лет назад, как и все в этом альбоме. Однако это - одна из моих самых древних, написанных еще в то время, когда я сотрудничала с лейблом VIDLIK. Она об интимных чувствах, о душевный коннект. Писалась потоком: первый куплет и припев пришли мне в шумном метро, ​​где даже своих мыслей не слышно. Второй же куплет написался после того, как я прожила сценарий первого, будто действительно предсказала. Второй куплет стал заключению истории. И почему-то на английском.

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Автор: Ольга Броскова