За время своего существования группа DILEMMA пережила и взлеты, и падения.

18 декабря на официальном YouTube-канале группы DILEMMA вышел новый видеоклип на песню «Диско Шар». Это видео стало своеобразным прощальным подарком для всех поклонников группы, ведь группа объявила о закрытии.

За время своего существования группа DILEMMA пережила и взлеты, и падения. Их история началась в 2002 году, а хиты «Эй, бейба», «Згадаю день» были очень популярны в Украине. В 2013 году музыканты объявили о распаде группы, но в 2017, пережив трансформацию, артисты изменили стиль и состав участников, и снова ворвались в музыкальное пространство страны с хитом «Тілом тряси». К группе присоединилась новая вокалистка и саунд-продюсер Томаш Лукач, а вскоре артистов пригласили принять участие в Национальном отборе на Евровидение с песней «На паті».

В 2019 году после премьеры трека «Шаленій» Джей и компания анонсировали выход нового альбома #SHALENII, ставший первым большим релизом группы после триумфального возвращения на сцену. После чего DILEMMA отправилась во всеукраинский тур.

Читайте также"Океан Эльзы" выпустил новый остросюжетный клипТеперь же музыканты рассказали, почему DILEMMA закрывается и что будет дальше, артисты рассказали в официальном заявлении.

"На все есть свое время и свой срок. В конце этого года я начал четко ощущать, что выступления на сцене мне не приносят былую радость, да и в общем артистическая деятельность мне пресытилась. Более того, я уже несколько лет как работаю с другими артистами в качестве саундпродюсера и сонграйтера! Поэтому я решил не сопротивляться чувствам и озвучил свои мысли команде", - рассказывает солист коллектива джей.

"Это были продуктивные три года. Мы получили награду музыкальной премии «Золотая Жар-Птица» в номинации «Прорыв года», мы выпустили альбом, в который вошло 15 треков, мы выступили в сотне городов. Я горжусь своей работой с группой DILEMMA. И сейчас мы закрываем эту страницу, но только для того, чтобы открыть новую", - поделился продюсер группы Александр Порядченко.

На прощание группа решила подарить своим поклонникам новую песню "Диско шар".

"Песня «Диско Шар» написана в лучших традициях легкого фанка – танцевальная, веселая, радостная. Каждый раз, когда слушаю, становится тепло внутри! Мы, как группа, всю нашу творческую жизнь несли радость, веселье, яркую музыку и выбрали последней песней именно «Диско Шар», потому что в ней собрано все то, о чем была наша группа, только в более элегантной форме. Вся моя юность прошла рука об руку с группой. Это не жизнь, а фантастика! Мне кажется, что сама группа DILEMMA - это вечная молодость", - говорит Джей.

Напомним, что в этом году также распалась известная украинская группа "Время и Стекло".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН