Лента от режиссера "Поезда в Пусан" побила рекорд в первый же день премьеры на Netflix.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" отныне не лидирует в просмотрах на Netflix. Первое место в рейтинге заняла история о внезапном появлении на планете инфернальных чудовищ "Зов ада" (Hellbound) – тоже южнокорейского производства.

Об этом пишет The Guardian.

По данным аналитиков FlixPatrol, "Зов ада" 20 ноября возглавил рейтинг самых популярных сериалов стримингового сервиса в более 80 странах в течение 24 часов после премьеры.

"Игра в кальмара" продержался на первом месте рейтинга 46 дней подряд. В октябре южнокорейскую историю о выживании пересмотрели 142 миллиона раз в 94 странах мира. Это принесло сервису 900 миллионов долларов прибыли.

Читайте такжеРидли Скотт обвинил в провальных кассовых сборах "Последней дуэли" "равнодушных миллениалов"О чем сериал "Зов ада"

Эта лента – экранизация популярного вебтуна – комикса для чтения со смартфона, в центре сюжета которого –апокалипсис на Земле.

Сценаристом и режиссером стал Йон Санг Хо, известный западному зрителю по предыдущей работе – зомби-апокалипсисе "Поезд в Пусан".

События происходят в фантастической версии Земли. Однажды обитатели планеты начинают слышать голоса из потустороннего мира с предсказаниями о собственной смерти, а впоследствии в мире материализуются злобные монстры.

Неземные существа выносят кровавые приговоры: они убивают и затягивают людей в ад. В это время набирает популярность религиозный культ, лидер которого видит в атаке Ада божественное откровение.

"Зов ада" от Netflix: трейлер онлайн

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская