Звезда "Чудо-женщины" сыграет в шпионском боевике
18:50, 14 июля 2020Кино и музыка
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Галь Гадот сыграет главную роль в новом боевике.
Галь Гадот / Скриншот YouTube
Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот сыграет ключевую роль в новом шпионском боевике. Разработкой киноленты займется компания Skydance Media.
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Пока название нового боевика неизвестно, передает DiscussingFilm.
Источник издания рассказал, что новый фильм имеет схожесть с такой шедевральной лентой как "Миссия невыполнима". Дата выхода пока неизвестна, так как производство пришлось отложить в связи с тем, что Гадот сейчас снимается в другом фильме.
Как сообщал УНИАН, появился трейлер нового сезона сериала "Люцифер".
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