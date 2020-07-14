Звезда "Чудо-женщины" сыграет в шпионском боевике

Галь Гадот сыграет главную роль в новом боевике.

Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот сыграет ключевую роль в новом шпионском боевике. Разработкой киноленты займется компания Skydance Media.

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Пока название нового боевика неизвестно, передает DiscussingFilm.

Источник издания рассказал, что новый фильм имеет схожесть с такой шедевральной лентой как "Миссия невыполнима". Дата выхода пока неизвестна, так как производство пришлось отложить в связи с тем, что Гадот сейчас снимается в другом фильме.

Как сообщал УНИАН, появился трейлер нового сезона сериала "Люцифер".

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