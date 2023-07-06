(Не) сотвори себе кумира: почему сериал "Идол" с Лили-Роуз Депп и певцом The Weeknd провалился (рецензия)

Сериал "Идол" от HBO стал одним из самых обсуждаемых в 2023 году еще до его выхода. Еще бы, в нем снялись легендарный певец The Weeknd и дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп. И вот вышла последняя серия проекта, названного критиками провальным.

Можно сколько угодно восхищаться талантом The Weeknd, но актерские способности, отнюдь, - не его конек. В новом сериале "Идол" или в другом переводе "Кумир" Эйбел Макконен Тесфайе, он же Тедрос, предстал в образе хитрого, брутального, сексуального, талантливого и в то же время отвратительного открывателя талантов певцов. На протяжении всего киносериала зритель испытывает весь спектр эмоций в отношении звезды.

Спешим разочаровать зрителей, ожидающих глубокой и чувственной актерской игры от Лили-Роуз Депп, сыгравшей поп-звезду по имени Джослин: ничего, кроме слишком сладкого, порой приторного, голоса вы не услышите; ничего, кроме идеального тела, вы не увидите от дочери Ванессы Паради и Джонни Деппа. Главная актриса сериала слишком закрытая в эмоциональном и творческом плане и чрезмерно открыта в своей сексуальности. Порой настолько, что забываешь, что смотришь драматический сериал, а не лайт-порно.

Безусловно, главная фишка сериала – красивые и сексуальные тела актеров. И Джослин, и ее "массовка" - это смесь сексуальности, пика наслаждения и умения жить здесь и сейчас. Лили-Роуз Депп в "Идоле" появляется в каждом эпизоде в откровенных нарядах, ее тело – синоним слова наслаждение. То, как актриса кайфует сама от себя в кадре, заслуживает отдельного "Оскара" - как самой сексуальной звезды. Кажется, что в ней и вовсе нет изъянов, она излучает уверенность и соблазн. Именно поэтому слезы и детские "травмы" поп-звезды кажутся притворными, они ничуть не задевают зрителя, он не сочувствует потерявшей мать знаменитости.

Конечно, любителям поп-музыки вполне может зайти сладкий голос Лили-Роуз Депп и тексты ее песен. Но, честно говоря, она очень далека от того же The Weeknd, покорившем своей музыкой сердца миллионов. Единственное, в чем она переплюнула Тесфайе в "Идоле", так это точно в актерской игре (у нее она, если что, тоже отстойная, но получше главного мужского персонажа в образе Тедроса) и в неожиданной смене маски в финале: Джослин оказывается не такой бедной овечкой, как может показаться на первый взгляд.

Что касается актерской игры The Weeknd, это полный провал: статический образ, вызывающий отвращение с первых минут просмотра сериала, ничем не удивит зрителя до самого финала. И последние кадры "Идола" - это в понимании зрителя – отнюдь не заслуга "кузнеца" певческих талантов Тедроса. Ведомая Джослин оказывается ведущей. И это, кажется, застает враспдох и самого главного мужского персонажа сериала. Посмотрите на его растерянный взгляд в финальной сцене сериала – как будто его герой не понимает сам, что на самом деле происходит. Впереди – еще больше неизвестных, нежели до этого эпизода.

Одна из фишек сериала – музыка. Альтернативный R&B и поп The Weeknd кажется прекрасным глотком воздуха на фоне песен Лили-Роуз Депп. Ее композиции меркнут на контрасте с наполненной и цепляющей музыкой Тесфайе. То есть Джослин выезжает, грубо говоря, на своей сексуальности и красоте. Но речь идет о сериале, а не о разовом порноролике. Пытаясь показать изнанку шоу-биза, режиссер немного прогадал, ведь картинка получилась слишком смазанной и даже сексистской. Порой главная героиня "Идола" кажется примитивной и сексуальной марионеткой если не в руках своих продюсеров, то в руках Тедроса.

Сюжет "Идола" вполне предсказуем на протяжении четырех эпизодов сериала, но какой сюрприз ждет зрителей в финальном, пятом эпизоде! Когда кажется, что пути обратно нет, Джослин доказывает обратное. Это было неожиданно для всей ее команды, а для зрителя – подавно. Вот она, звезда на пике своего триумфа. Она любима, она любит, она в окружении армии своих фанов и в лучах популярности. Казалось бы, что еще нужно звезде? Но финал все же остается открытым, и здесь находится место для фантазии зрителя.

В целом сериал "Идол" получился жалкой попыткой режиссера и создателя "Эйфории" Сэма Левинсона переплюнуть талант Пола Верховена. Это не интеллектуальная эротика, это бессмысленное порно, финалом которого у зрителя становится не эстетический оргазм, а глубокое разочарование. Здесь не помогла ни смена постановщицы сериала Эми Сайметц, ни обилие секс-сцен, ни урезание откровенного проекта из 6 запланированных эпизодов до пяти. Последнее, очевидно, произошло из-за шквала критики после выхода первых серий на HBO.

Ольга Робейко