Премьера романтического реалити "Холостяк-12" состоится в марте 2022 года.

Телеканал СТБ рассекретил имя нового "Холостяка". Им стал 32-летний Алекс Топольский - украинец, построивший успешный бизнес в Америке.

Читайте также"Холостячка": кого Злата Огневич выгнала из шоу в восьмом выпуске (фото)Как сообщает пресс-служба СТБ, Алекс родился и вырос во Львове. Сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру.

Сейчас Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он построил в Америке успешный бизнес.

Съемки 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий - Григорий Решетник.

Премьера романтического реалити "Холостяк-12" состоится в марте 2022 года.

Что известно о шоу "Холостяк"

"Холостяк" — реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале СТБ. Это адаптация американского проекта The Bachelor.

В каждом выпуске главный герой встречается с одной или сразу несколькими девушками. Эти свидания проходят в разных местах — в ресторане, в бассейне, на корабле, на вилле и так далее. Во время встреч девушки должны понравиться холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Количество претенденток уменьшается с каждым выпуском: холостяк сам решает, кого оставить, и с кем он хотел бы познакомиться ближе. В финале остаются только две девушки. После их знакомства с родителями холостяка, герой делает свой выбор в шоу.

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Автор: Ольга Робейко