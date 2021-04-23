Нас ждет самое страстное свидание сезона, на которое отправится Юля.

В пятницу, 23 апреля, в 19:00 стартует 8 выпуск романтического украинского шоу "Холостяк-11". Зрителей ждут новые интриги среди участниц проекта.

Читайте такжеУчастница "Холостяка" рассказала об отношениях с экс-супругом Андреем БогданомСудя по анонсу нового выпуска, одна из девушек попадет под удар соперниц - они объединятся против Юли "зайки", чтобы доказать Мише, что она далеко не та, за кого себя выдает. Во время 8 эфира узнаем, правда ли это и как "зайка" примется себя защищать.

Кроме того, нас ждет самое страстное свидание сезона, на которое отправится Юля. Оно пройдет у спа.

"Юля отправится с Михаилом в спа, где чувства будут зашкаливать, а сдерживать себя будет практически невозможно. Однако что-то пойдет не так, и участница будет вынуждена слезно прощаться с Мишей. Неужели девушка разобьет сердце "холостяку" и добровольно уйдет из проекта?", - говорится в анонсе шоу на сайте СТБ.

Кто покинул шоу "Холостяк" в 7 выпуске от 16.04.2021

"Ты готова к искренним отношениям, но эти отношения будут не со мной. К сожалению, у меня нет для тебя розы", - сказал "холостяк" Юле и попрощался с ней.

"Желаю Мише, чтобы он нашел на шоу то, что ищет", - сказала девушка.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко