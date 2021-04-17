Главным событием свежего выпуска "Холостяка" стало свидание с Розали.

В пятницу, 16 апреля, в 19:00 стартовал 7 выпуск проекта "Холостяк-11". Главный герой шоу и его участницы отправились в Египет.

Кто покинул шоу "Холостяк" в 7 выпуске от 16.04.2021

"Ты готова к искренним отношениям, но эти отношения будут не со мной. К сожалению, у меня нет для тебя розы", - сказал "холостяк" Юле и попрощался с ней.

"Желаю Мише, чтобы он нашел на шоу то, что ищет", - сказала девушка.

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Как прошел 7 выпуск проекта "Холостяк"

В 7 выпуске романтического шоу зрителей ждет настоящий накал страстей. Так, Михаил Заливако провел длительное свидание с Розали, что заставило понервничать остальных претенденток на сердце "холостяка".

Но и другие участницы не оставались пассивными, они решались на поцелуй с "холостяком".

Кроме того, некоторые девушки устроят настоящие истерики Михаилу. Среди них - и Юля "зайка".

Анонс 7 выпуска "Холостяка" от 16.04.2021

"Холостяк-11": кто покинул шоу в 6 выпуске

В свежем выпуске проекта "Холостяк" из шоу ушла Лиза, у которой в последнее время было очень много претензий к Михаилу.

"Я не могу тебе вручить эту розу, я тебя провожу", - сказал Миша Кате. Таким образом, в 6 выпуске девушка покинула шоу.

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Автор: Ольга Робейко