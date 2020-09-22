Главной героиней стала актриса Ксения Мишина.

Премьера романтического шоу "Холостячка" состоится 23 октября в 19-00 на телеканале СТБ.

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Отмечается, что это шоу немного отличается от "Холостяка". В этот раз не главная героиня, а сами мужчины будут придумывать свидания. 15 участников будут бороться за сердце Ксении Мишиной. А вот вместо роз Ксения будет вручать бутоньерки.

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Автор: Диана Могилевич