Актеру предстоит сыграть Билли Миллигана — первого человека с множественным расстройством личности.

Том Холланд определил, чем займется после третьей части «Человека-паука». Молодой актер договорился о главной роли в многосерийной антологии Apple TV+ под названием «Переполненная комната».

Читайте такжеОпределена дата премьеры фильма "Поступь хаоса" с Томом ХолландомИсполнителю предстоит сыграть Билли Миллигана — первого человека с множественным расстройством личности.

В основу 10-серийной драмы ляжет книга Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана», а в качестве сценариста и исполнительного продюсера выступит автор «Игр разума» Акива Голдсман. Предполагается, что в центре сюжета каждого сезона будут новые люди с различными психическими отклонениями.

Миллиган был арестован полицией по подозрению в похищении и изнасиловании, после чего выяснилось, что в подсознании молодого человека уживалось целых 24 личности, разительно отличающихся друг от друга. В этот список входили: подросток, талантливый музыкант, югославский коммунист, мелкий жулик, лесбиянка, 3-летняя девочка, самоубийца и многие другие. Билли удалось оправдаться в суде, но следующие годы он провел под наблюдением психиатров, а позже вышел на свободу. Его жизнь оборвалась в 2014 году.

В производстве «Переполненной комнаты» участвует продюсерская команда студии New Regency, работавшая над фильмами «Бердмэн» и «12 лет рабства».

В Голливуде уже более 20 лет пытаются экранизировать книгу Киза. Материал привлекал внимание различных режиссеров, от Джеймса Кэмерона до Джоэла Шумахера, а среди актеров образом Миллигана в разные годы интересовались Леонардо ДиКаприо, Джонни Депп, Брэд Питт, Шон Пенн, Колин Фаррелл, Кристиан Слэйтер и Джон Кьюсак, передает popcornnews.

Для Холланда это будет уже второй проект с Apple. В феврале этого года медиагигант выпустил с ним драму братьев Руссо под названием «По наклонной».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая