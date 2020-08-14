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Хэлли Берри - 54: лучшие фильмы со звездой "Женщины-кошки"

15:27, 14 августа 2020
Кино и музыка
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Хэлли Берри исполнилось 54 года / REUTERS

Американской актрисе Хэлли Берри сегодня, 14 августа, исполнилось 54 года. Она стала первой афроамериканской женщиной, которая получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Мы собрали для вас топ-5 лучших фильмов с ее участием.

"Женщина-кошка"

"Облачный атлас"

"Готика"

"Бал монстров"

"Люди Икс"

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Автор: Диана Могилевич

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