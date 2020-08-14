Хэлли Берри - 54: лучшие фильмы со звездой "Женщины-кошки"

Актриса празднует день рождение.

Американской актрисе Хэлли Берри сегодня, 14 августа, исполнилось 54 года. Она стала первой афроамериканской женщиной, которая получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Мы собрали для вас топ-5 лучших фильмов с ее участием.

"Женщина-кошка"

"Облачный атлас"

"Готика"

"Бал монстров"

"Люди Икс"

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Автор: Диана Могилевич