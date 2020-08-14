Хэлли Берри - 54: лучшие фильмы со звездой "Женщины-кошки"
15:27, 14 августа 2020Кино и музыка
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Актриса празднует день рождение.
Хэлли Берри исполнилось 54 года / REUTERS
Американской актрисе Хэлли Берри сегодня, 14 августа, исполнилось 54 года. Она стала первой афроамериканской женщиной, которая получила "Оскар" за лучшую женскую роль.
Мы собрали для вас топ-5 лучших фильмов с ее участием.
"Женщина-кошка"
"Облачный атлас"
"Готика"
"Бал монстров"
"Люди Икс"
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