Известная американская певица Билли Айлиш презентовала новую песню Lost Cause и клип на нее.
Премьера композиции состоялась на YouTube-канале исполнительницы.
Кроме Билли Айлиш, в ролике снялись Эшли Николь, Джою Джексон, Кэррис Брукс, Лекси Смит, Наталья Сантьяго и Юлиана Мальдонадо.
«Мы хорошо провели время, будучи горячими и снимая это», – написала певица у себя в Instagram.
На видео девушки устраивают вечеринку, танцуют, тверкают, едят снеки, играют в дартс и твистер. На некоторых кадрах Билли демонстрирует пышную грудь, а также предстает в достаточно откровенном наряде.
Новый клип Билли Айлиш: видео
Новый клип Билли Айлиш: реакция сети
Пользователи в комментариях под клипом оценили новую работу Билли: «Это так круто», «Моя челюсть отпала», «Сумасшедший клип», «Никогда не хотел побывать на девичнике до сих пор».
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