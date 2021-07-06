Выдающегося итальянского композитора не стало год назад.

6 июля 2020 в возрасте 91 год умер один из самых выдающихся современных композиторов Эннио Морриконе. Композитор писал музыку ко многим популярным фильмам, получил множество престижных музыкальных наград, а также был награжден орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой". УНИАН вспоминает биографию и лучшие произведения Морриконе к годовщине его смерти.

Биография Эннио Морриконе

Родился 10 ноября 1928 года в Риме в семье джазового трубача и домохозяйки. В 12 лет поступил в одну из самых престижных итальянских консерваторий имени Святой Чечилии. Там он получил дипломы по классу трубы, инструментовки и композиции. В 16 лет устроился в ансамбль Альберто Фламини и выступал в разных заведениях Рима.

В 1961 году в возрасте 33 лет Эннио впервые начал писать музыку для фильмов жанра итальянский вестерн. Он работал со множеством итальянских режиссеров: Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Сальваторе Сампери, Серджо Леоне. Во время работы в звукозаписывающей компании он аранжировал сотни песен.

Читайте такжеУкраинские и американские военные отыграют совместные концерты на улицах ОдессыПосле того как Морриконе прославился в Европе, он получил предложения работы от голливудских режиссеров. Как композитор он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальма, Майка Николса, Квентина Тарантино, Джона Карпентер и многих других.

Кроме саундтреков Морриконе создавал камерную инструментальную музыку, с которой в 1985 году совершил тур по Европе. Он считается одним из самых известных кинокомпозиторов мира. Морриконе получил два "Оскара": за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2007 году, и за лучшую оригинальную музыку в 2016 году для фильма "Омерзительная восьмерка".

1956 года Эннио Морриконе женился на поэтессе Марии Травиа. Их брак продлился до самой смерти композитора. У супругов родилось четверо детей: три сына и дочь. Морриконе увлекался шахматами и даже играл с чемпионами мира.

Музыка Эннио Морриконе

За свою карьеру Морриконе написал музыку более чем к 400 фильмам и сериалам, а также сочинял самостоятельные композиции.

"Le vent, le cri" – одно из самых известных произведений Морриконе. Эту мелодию узнает почти каждый.

За музыку к фильму "Омерзительная восьмерка" Эннио получил свой второй "Оскар". Многие критики отмечают красоту и силу композиций к этому фильму.

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Автор: Екатерина Пулатова