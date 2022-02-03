10 марта на экраны украинских кинотеатров выйдет французский мелодраматический триллер "Любовники" со Стейси Мартин, Пьером Нинэ и Бенуа Мажимелем в главных ролях. Представлен официальный украинский трейлер фильма.

Герои ленты – идеальная девушка Лиза и типичный "плохой парень" Симон, которые без ума влюблены друг в друга. Из-за своего тяжелого характера Симон вынужден бежать из привычной жизни и скрываться. После трех лет ожиданий Лиза выходит замуж за богатого и преуспевающего мужа. Вместе с ним она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказывается, скрывается ее бывший возлюбленный.

Режиссерское кресло заняла Николь Гарсия, известная как режиссерка и сценаристка фильма "Иллюзия любви" с Марион Котийяр, а также актриса сериала "Люпен" от Netflix. Оператор – Кристоф Бокарн, также работавший над "Иллюзией любви" и картиной "Господин Никто" с Джаредом Лето.

Главные роли исполнили звезды французского кино: Стейси Мартин ("Нимфоманка", "Молодой Годар"), Пьер Нинэ ("Обещание на рассвете", "Франц"), Бенуа Мажимель ("Мое прекрасное лето с Софи", "Пианистка").

Снимали фильм на живописных локациях: в Париже, на экзотическом острове в Индийском океане и в Женеве.

Мировая премьера картины состоялась в рамках официального конкурса Венецианского кинофестиваля в 2020 году. В Украине премьера фильма прошла на Одесском международном кинофестивале. Также картина будет представлена в крупных городах Украины в рамках программы фестиваля "Вечера французского кино" в феврале.

В украинский прокат фильм "Любовники" выйдет 10 марта.