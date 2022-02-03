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10 марта на экраны украинских кинотеатров выйдет французский мелодраматический триллер "Любовники" со Стейси Мартин, Пьером Нинэ и Бенуа Мажимелем в главных ролях. Представлен официальный украинский трейлер фильма.

Герои ленты – идеальная девушка Лиза и типичный "плохой парень" Симон, которые без ума влюблены друг в друга. Из-за своего тяжелого характера Симон вынужден бежать из привычной жизни и скрываться. После трех лет ожиданий Лиза выходит замуж за богатого и преуспевающего мужа. Вместе с ним она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказывается, скрывается ее бывший возлюбленный.

Режиссерское кресло заняла Николь Гарсия, известная как режиссерка и сценаристка фильма "Иллюзия любви" с Марион Котийяр, а также актриса сериала "Люпен" от Netflix. Оператор – Кристоф Бокарн, также работавший над "Иллюзией любви" и картиной "Господин Никто" с Джаредом Лето.

Главные роли исполнили звезды французского кино: Стейси Мартин ("Нимфоманка", "Молодой Годар"), Пьер Нинэ ("Обещание на рассвете", "Франц"), Бенуа Мажимель ("Мое прекрасное лето с Софи", "Пианистка").

Фото ''Любовники'' 03 февраля 2022
Фото ''Любовники'' 03 февраля 2022
Фото ''Любовники'' 03 февраля 2022
Фото ''Любовники'' 03 февраля 2022
Фото ''Любовники'' 03 февраля 2022
Фото ''Любовники'' 03 февраля 2022
Фото ''Любовники'' 03 февраля 2022

Снимали фильм на живописных локациях: в Париже, на экзотическом острове в Индийском океане и в Женеве.

Мировая премьера картины состоялась в рамках официального конкурса Венецианского кинофестиваля в 2020 году. В Украине премьера фильма прошла на Одесском международном кинофестивале. Также картина будет представлена в крупных городах Украины в рамках программы фестиваля "Вечера французского кино" в феврале.

В украинский прокат фильм "Любовники" выйдет 10 марта.