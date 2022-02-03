3 февраля в украинский кинопрокат выходит лента "Триумф" – лучшая европейская комедия 2020-го года по версии Европейской киноакадемии.

По сюжету новоиспеченный режиссер руководит тюремным театральным кружком и живет мечтой о триумфальной премьере в Париже. Между тем вся "труппа" только того и ждет, что разрешения на выезд за пределы тюрьмы.

Лента вдохновлена реальной историей Яна Джонсона – шведского театрального режиссера. В 1985 году он поставил пьесу "В ожидании Годо", в которой играли настоящие заключенные. Во время турне пятеро из шести "актеров" убежали. В своем фильме "Триумф" режиссер Эммануэль Курколь сделал свободное изложение реальных событий: из Швеции он их перенес во Францию, а саму историю переосмыслил.

Главную роль в ленте исполнил Кад Мерад - популярный актер французских комедий ("Французский жиголо","Лашкаво прошимо").

Фильм был отобран в официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2020 году. В том же году он получил награду Европейской киноакадемии и был признан лучшей европейской комедией.

3 февраля лента "Триумф" выходит в кинотеатрах в украинской озвучке. Также фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами в рамках фестиваля "Вечера французского кино"(стартует 3 февраля в Киеве, Львове и Харькове, 10 февраля в Одессе; также в течение февраля планируются показы в Ровно, Днепре, Запорожье).