Дата выхода картины на данный момент неизвестна.

Студия Universal получила права на экранизацию еще не вышедшего романа Ниты Проуз "Горничная".

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Уже известно, кто сыграет главную роль в картине. Это будет британская актриса Флоренс Пью. Она же выступит и в качестве продюсера.

Книга будет издана в 2022 году. Дата выхода картины на данный момент неизвестна.

Действия происходят в отеле Regency Grand Hotel, где работает горничная Молли, оставляющая каждую комнату в идеальной чистоте и коллекционирующая чужие грязные секреты. Но однажды в отеле происходит загадочное убийство, и тогда героиня берется за самостоятельное расследование.

Флоренс Пью: что известно об актрисе

Родилась в Оксфорде 3 января 1996 года в семье ресторатора и балерины. Ее старший брат - актер и музыкант Тоби Себастьян.

Вместе с родителями жила в Испании, где впервые в 6 лет сыграла в школьном театре. В 2007 поступила в Школу Вичвуд, а в 2009 - в школу Святого Эдуарда.

Флоренс поет и пишет песни, а также играет на гитаре и фортепиано.

В кино Флоренс начала сниматься в 2014 году. Ее первым проектом был фильм "Падение".

Наиболее известна по ролям в таких фильмах, как "Леди Макбет", "Солнцестояние" и "Маленькие женщины",

В 2021 году Флоренс Пью можно будет увидеть в компании Скарлетт Йоханссон в фильме кинематографической вселенной Marvel "Черная вдова".

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Автор: Катерина Шварц