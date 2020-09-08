Работа над фильмом "Носорог" Олега Сенцова началась еще в 2013 году, но была приостановлена ​​после начала "Евромайдана" и последующего ареста режиссера в Крыму российскими оккупантами.

Украинский режиссер и бывший кремлевский пленник Олег Сенцов показал первые кадры со съемок своего нового фильма «Носорог». Это первый фильм экс-политзаключенного после освобождения.

Кадры он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Основной съемочный период фильма начнется первого октября, но чтобы застать последние подсолнухи, мы сделали одну небольшую съемку», - пояснил режиссер.

Фильм Сенцова "Носорог: что известно

Художественный фильм украинского режиссера Олега Сенцова «Носорог» есть в списке восьми международных проектов, получивших гранты от Польского института киноискусства в категории «кинопродукции меньшинств».

Фильм будет создаваться в сотрудничестве Украины, Германии и Польши. Начало съемок запланировано на сентябрь 2020

Работа над фильмом началась в 2013, но была приостановлена ​​после ареста Олега Сенцова в Крыму в 2014 году.

Слоган фильма: «Говорят, что носорог плохо видит, но при его весе и скорости - это уже проблемы окружающих".

Главный герой фильма: бандит с 1990-х по прозвищу "Носорог", которое получил за характер и шишку от гантели.

Режиссерская работа Сенцова: что известно

В 2011 году Олег Сенцов снял фильм "Гамер". Это история о крымского юноши, который строит карьеру киберспортсмена.

19 февраля 2020 года в Берлине состоялась премьера фильма «Номера» по одноименной пьесе Сенцова. Над лентой дистанционно работал сам Сенцов (в то время его удерживали в российской колонии) и его коллега Ахтем Сеитаблаев.

Фильм включен в специальную программу 70-го Берлинского кинофестиваля.

Картина является копродукцией Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production при поддержке Министерства культуры и Польского института кино.

По словам Сенцова, фильм «Номера» пользовался успехом на кинофестивале “Берлинале”.

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Автор: Денис Прядко