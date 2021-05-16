Аналог главного песенного конкурса состоится аж в 2022 году.

В США состоится аналог "Евровидения" - American Song Contest. Несмотря на то, что конкурс запланирован на 2022 год, желающие смогут подать заявки уже в ближайшее время.

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Сообщается, что за победу будут соревноваться представители от 50 штатов, пяти территорий США, а также от Вашингтона и округа Колумбия. Конкурсанты пройдут три этапа отбора, затем состоится полуфинал и сам финал, где объявят победителя.

"В течение 65 лет Евровидение объединяло людей далеко за пределами. Как владельцы этого чрезвычайно успешного формата, мы видели, что он покорил миллионы сердец по всей Европе и не только. Мы рады, что сможем поделиться этим уникальным конкурсом, праздником оригинальных песен с американским народом", - сказал исполнительный руководитель песенного конкурса Евровидение Мартин Остердал.

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Автор: Диана Могилевич