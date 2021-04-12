Работы закончатся 28 апреля.

В Роттердаме на арене Ahoy начался монтаж сцены для проведения конкурса "Евровидение-2021".

Специалисты уже начали работы по подготовке сцены, пресс-центра, кулис и остальной инфраструктуры. Закончатся работы аж 28 апреля. И только после этого начнутся репетиции перед самим конкурсом.

Евровидение 2021: что известно

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Автор: Диана Могилевич