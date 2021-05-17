Украине удалось сохранить 8 позицию в обновленном рейтинге букмекеров.

До старта международного песенного конкурса Евровидение 2021 остался один день, и букмекеры обновили свои ставки относительно вероятного победителя.

Так, согласно данным официального сайта шоу, Италия (группа Måneskin) стала лидером букмекерских ставок. Ранее она не входила в топ-3.

На второй строчке разместилась бывшая страна-фаворитка конкурса Франция. Ее будет представлять Барбара Прави.

Третье место заняла Мальта. Дестини Чукуньере задолго до начала Евровидения 2021 называли вероятной победительницей нынешнего конкурса. Она долгое время занимала лидерскую позицию в рейтинге букмекеров, но позже опустилась на второе место.

Четвертая - Исландия, а пятым стал Кипр. Украина пока сохраняет свою 8-ю позицию.

Евровидение 2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поехала группа Go_A с песней "Шум".

Полуфиналы и финал Евровидения 2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.

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Автор: Ольга Робейко