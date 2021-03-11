Организаторы считают песню политизированной.

На странице конкурса в Facebook появилось заявление EBU относительно заявки Беларуси на участие в конкурсе.

Организаторы Евровидения сочли песню группы "Галасы ЗМеста" политизированной. Поэтому им предложили заменить или изменить трек "Я научу тебя". В противном случае они не смогут выступить на конкурсе.

Евровидение-2021: что известно

Конкурс будет проводиться в Роттердаме, но если страны снова объявят жёсткий карантин, Роттердам будет проводить конкурс без зрителей, а участвующие страны будут выступать в студиях своих стран

Начиная с конкурса 2021 года исполнителям будет разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал. Это сделано для того, чтобы снизить количество членов делегации, расширить творческий потенциал каждой заявки и снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора

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Автор: Диана Могилевич