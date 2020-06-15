Объявили даты проведения Евровидения-2021: анонс шоу

Обратный отсчет до Евровидения в 2021 году начался.

Европейский вещательный союз и Голландское общественное вещание официально подтвердили, что обратный отсчет до Евровидения в 2021 году начался.

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Полуфиналы песенного конкурса состоятся 18 и 20 мая, а гранд-финал - 22 мая 2021 года, сообщили на официальном сайте конкурса.

Даты проведения шоу в следующем году объявили в Ахой в Роттердаме, где и проведут шоу.

Как сообщал ранее УНИАН, победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак рассказал, что только сейчас может засыпать без снотворного.

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