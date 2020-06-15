Объявили даты проведения Евровидения-2021: анонс шоу
23:23, 15 июня 2020Кино и музыка
80 0
Обратный отсчет до Евровидения в 2021 году начался.
Евровидение в 2020-м отменили из-за пандемии / Фото УНИАН
Европейский вещательный союз и Голландское общественное вещание официально подтвердили, что обратный отсчет до Евровидения в 2021 году начался.
Читайте такжеДетское Евровидение 2020: где и когда состоится
Полуфиналы песенного конкурса состоятся 18 и 20 мая, а гранд-финал - 22 мая 2021 года, сообщили на официальном сайте конкурса.
Даты проведения шоу в следующем году объявили в Ахой в Роттердаме, где и проведут шоу.
Как сообщал ранее УНИАН, победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак рассказал, что только сейчас может засыпать без снотворного.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter