Премьера спин-оффа сериала "ВандаВижен" состоится 18 сентября 2024 года.

Студия Marvel Entertainment показала первый трейлер супергеройского черно-комедийного сериала "Это все Агата" (Agatha All Along), который станет продолжением шоу "ВандаВижен" 2021 года.

В центре сюжета сериала окажется могущественная ведьма Агата Харкнесс, впервые представленная в "ВандаВижен" как "надоедливая соседка Агнесс". После финальной схватки с Вандой Максимофф колдунья теряет свои силы и забывает кто она такая. Когда же с помощью другой ведьмы она постепенно возвращает свои способности, Агата решает собрать новый ковен из весьма колоритных персонажей.

В новом шоу к роли Агаты Харкнесс вернулась Кэтрин Хан ("Достать ножи 2", "Очень плохие мамочки", "Тайная жизнь Уолтера Митти").

Также в шоу появится огромное количество новых персонажей. В частности, ведьм, которых в свой ковен хочет привлечь главная героиня, сыграли Обри Плаза (сериалы "Белый лотос 2", "Парки и зоны отдыха"), Сашир Замата (скетч-шоу Saturday Night Live), Али Ан (сериалы "Дипломатка", "Сверхъестественное"), Пэтти Люпон ("Все страхи Бо", сериалы "Американская история ужасов: Нью-Йорк", "Бульварные ужасы") и Дебра Джо Рапп ("Большой", "Смерть ей к лицу"), которая уже появлялась в сериале "ВандаВижен" в роли миссис Харт.

Звезда сериала "Когда замирает сердце" Джо Локк сыграет роль фамильяра Агаты Билли Каплана (в комиксах супергерой Wiccan).

Первые два эпизода сериала покажут 18 сентября 2024 года на Disney+, а еще семь будут выходить по одному раз в неделю.

Отметим, сериал "Это все Агата" станет частью пятой фазы киновселенной Marvel. До этого в рамках этой фазы вышли сериалы "Тайное вторжение" (2023), второй сезон "Локи" (2023), второй сезон "Что если" (2023) и "Эхо" (2024).

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