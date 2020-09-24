Главную роль в фильме исполнила актриса Милли Бобби Браун.

Критики и пользователи рейтингового сайта Rotten Tomatoes по достоинству оценили фильм "Энола Холмс".

Читайте такжеТом Круз полетит в космос в 2021 году

Об этом говорится на сайте Rotten Tomatoes.

Из 78 экспертов только 7 человек посчитали фильм "гнилым". Критики оценили фильм в 91%, а зрители - в 82%. Стоит учесть, что премьера состоялась 23 сентября. И уже за один день фильм собрал такое количество положительных отзывов.

Согласно сюжету, у 16-летней Энолы Холмс исчезает мать. Она просит помощи у старших братьев Майкрофта и Шерлока, но они воспринимают исчезновение как нечто незначительное. Энола сбегает из дома в Лондон, где натыкается на инспектора Лестрейда и подключается к поискам пропавшего молодого виконта.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич